A saúde do futuro, uma realidade hoje

Cascais está a reinventar o sistema de saúde, com um novo regime de teleconsultas de pediatria e medicina geral e familiar. A tecnologia só é útil se e quando servir as pessoas.

Cascais está a mudar o paradigma em que sempre assentaram as ideias de prestação de cuidados de saúde.

Esqueça as deslocações, as salas de espera, as triagens e a perda de tempo em hospitais. Cientes de que a realidade pandémica atrasou milhões de consultas e afastou utentes dos hospitais criando uma enorme pressão de longo prazo sobre o sistema, estamos a reinventar os cuidados de saúde e a levá-los até à casa de cada cascalense.

A pessoa está agora no centro de uma vasta rede de cuidados de saúde, moderna, ágil e acessível, a que chamámos “Vida Cascais”.

Tirando partido das novas tecnologias, implementámos um regime de teleconsultas de pediatria e de medicina geral e familiar com toda a conveniência para os cidadãos de Cascais. Basta ter por perto um computador, smartphone ou tablet para fazer a marcação da consulta. Minutos depois, um médico estará do outro lado do ecrã a avaliar os sintomas. As questões mais simples são imediatamente diagnosticadas e medicadas – o utente recebe a prescrição no telefone ou tablet e até pode ter os medicamentos entregues ao domicílio. Sem sair de casa, sem ter de se expor ao ambiente hospitalar, sem esperas, o utente vê o seu diagnóstico feito com todo o conforto.

Em caso de dúvida, ou quando a componente presencial é mais adequada para a avaliação do paciente, outro elemento da equipa médica ao serviço da Câmara de Cascais é enviado a casa (com um custo associado) ou, dependendo das circunstâncias, é ativada uma ambulância para transporte até ao hospital.

A mudança de paradigma é evidente em várias dimensões.

Em primeiro lugar, o centro do sistema de cuidados deixa de ser os recursos de saúde e passa a ser as pessoas. Dito de outro modo: tudo gira em torno das necessidades dos utentes e não em função das capacidades dos serviços. As consultas são marcada sem função das necessidades, agendas e disponibilidades dos pacientes, sem custos, sem esperas e sem gastos. A consagração do cidadão como a peça mais importante de um serviço público não é uma novidade na teoria mas é um feito na prática.

Em segundo lugar, é operado um alívio muito significativo nos serviços de saúde. Com a solução implementada em Cascais, os utentes deixam de sobrecarregar o sistema, tanto por ação quando se deslocam aos hospitais, como por omissão, evitando ser consultados mesmo sem situação de necessidade o que acaba por avolumar os problemas no longo prazo.

À distância, 24 horas por dia, 365 dias por ano, e com uma janela de resposta de minutos, cuidados médicos de grande qualidade chegam assim gratuitamente a todos os doentes independentemente da sua idade ou condição social. O cidadão, a quem se dirige este serviço, é o centro gravitacional. Tudo gira em torno das suas necessidades, do seu horário, da sua agenda. Com mais conforto, com mais simplicidade e rapidez. Mais importante, de forma gratuita.

Em terceiro lugar, sabemos que cada cidadão é hoje um cliente de serviços cada vez mais exigente. Esses serviços, públicos ou privados, do setor da saúde ou da educação, das indústrias do consumo ou do entretenimento, estão sempre a ser comparados entre si. Ou seja: a resposta do serviço que Cascais está a oferecer não só será comparada com os melhores players do mercado, como vai definir a altura da barra pela, no futuro, outros serviços públicos serão comparados.

Em quarto e último lugar, esperamos que a mudança de paradigma na saúde tenha um efeito de contágio a outras áreas do Estado Providência, criando um movimento de transformação de mentalidades e soluções tecnológicas muito mais lato, abrangente e duradouro.

As teleconsultas são o serviço estrela do “Vida Cascais” – o pilar dos cuidados de saúde do Serviço Local de Saúde e Solidariedade Social (SL3S). Mas há outros serviços igualmente disruptivos e surpreendentes, que estão a guiar a prestação de cuidados de saúde para outro patamar em Cascais. Quando dizemos que somos um “território laboratório” não é conversa fiada. É uma predisposição política que pode ser confirmada na filosofia do “Vida Cascais” e principalmente com a Cabine Saúde.

Para quem não conhece, dou uma imagem mais gráfica: imagine uma cápsula, tirada das missões espaciais da NASA. Essa cápsula está altamente sensorizada e permite, num curto espaço de tempo, e com um médico ligado remotamente, fazer uma consulta e obter dados como temperatura, tensão arterial, eletrocardiograma, níveis de oxigénio no sangue, etc. Um check-up muito completo sem sair do seu bairro. Parceria da Câmara Municipal de Cascais com a Fundação Cascais e o grupo Ageas, a Cabine Saúde é um projeto-piloto único no nosso país que está a ser testado em São Domingos de Rana – uma freguesia que ambicionamos trazer diretamente de um passado sem investimento, para um futuro de liderança tecnológica e digital no plano concelhio, no qual estamos a apostar com tremenda intensidade.

Ouço, leio e vejo muito deslumbramento com tudo o que é tecnologia. Quero relembrar que a tecnologia só é útil se e quando servir as pessoas. Essa é a verdadeira essência da smart city que tantos, por todo o mundo, procuram tão intensamente como um santo graal. A tecnologia que está na base do conceito “Vida Cascais” serve o cidadão porque o coloca no centro da Pólis. Serve o cidadão porque combate as doenças físicas. Serve o cidadão porque não dá tréguas à solidão.

Presidente da Câmara Municipal de Cascais

