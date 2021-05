A separação de casais entre os 50 e os 75 ou mais anos aumentou, em Portugal, entre 2011 e 2019. Em inglês, a rutura nestas idades é designada pela expressão grey divorce, que pode ser traduzida por divórcio grisalho.

O termo que diz respeito à tendência demográfica de uma taxa crescente de divórcio entre os casais mais velhos em casamentos de longa duração surgiu em 2004, quando a American Association of Retired Persons, que se dedica ao estudo de pessoas com 50 ou mais anos, levou a cabo o estudo “The Divorce Experience: A Study of Divorce at Midlife and Beyond”.

À época, concluiu-se que 66% das inquiridas tinham iniciado o divórcio, contra 41% dos homens. 73% dos participantes divorciaram-se entre os 40 e os 49 anos, 22% entre os 50 e os 59 e 4% com 60 anos ou mais.

Desde a década de 90 do século XX, a taxa de divórcios entre adultos com 50 ou mais anos – igualmente apelidada de silver splitter (separação prateada) ou diamond divorcees (divorciados diamante) – tem vindo a aumentar nos EUA. De acordo com dados do ano passado, do Pew Research Center - think thank especializado em questões sociais, opinião pública e tendências demográficas – tem triplicado nos idosos com 65 ou mais anos.

“É uma fase de transição para muitos casais. Durante um determinado período, estiveram focados a cuidar dos filhos e da própria relação com os mesmos, e esqueceram-se de olhar para eles enquanto casal”, começa por explicar o psicólogo clínico e terapeuta sexual Fernando Mesquita.

Na ótica do profissional, com 20 anos de experiência, estas pessoas “ficam com ‘o ninho vazio’, espaço para refletir, e tal leva a que algumas tomem a decisão de se afastar”. O terapeuta acrescenta que “é por volta desta idade que as pessoas fazem um balanço da sua vida e daquilo que esperam que seja os próximos anos”.

“Questionam se a relação esta sólida e se são felizes. Isto leva a que haja um atrito entre os membros do casal, acabando por ser uma fase de incertezas para algumas pessoas”, diz o autor das obras SOS Manipuladores, Aprender a A.M.A.R. e Deuses Caídos. Enquanto há quem relativize a situação, também existe o reverso da medalha, pois “as pessoas viram-se mais para si mesmas, há mais introspeção”.

Divórcios mais prevalentes entre os 50 e os 54 anos

Em Portugal, o divórcio grisalho também tem vindo a aumentar. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), são os homens com idades compreendidas entre os 50 e os 54 anos que mais se separam – 3018 em 2011 e 3037 em 2019, mas também o número é mais elevado nesta faixa etária para o género feminino – 2365 em 2011 e 2758 em 2019.

