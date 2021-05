27 anos: foi quanto durou o casamento de um dos casais mais ricos do mundo. Bill e Melinda Gates surpreenderam com o anúncio de separação num comunicado conjunto postado no Twitter. “Depois de uma consideração cuidadosa e muito trabalho no nosso relacionamento, tomámos a decisão de terminar o nosso casamento”, anunciou o casal. “Não acreditamos que possamos continuar a crescer como um casal nesta fase das nossas vidas”.

Ao longo de quase três décadas, Bill e Melinda tiveram três filhos e uma série de negócios juntos. “Construímos uma fundação que trabalha em todo o mundo para permitir que todas as pessoas possam ter vidas saudáveis e produtivas”, lembram. E prometem continuar nessa missão: “Continuamos a partilhar uma crença nessa missão e vamos continuar a trabalhar juntos nessa fundação”.

Este poderá ser um dos divórcios mais caros de sempre – superando até o de Jeff Bezos e MacKenzie Scott – apesar de ainda não serem conhecidos os contornos da separação. O site TMZ avança não há qualquer acordo pré-nupcial assinado, tendo sido apenas entregue um “acordo de separação”.

Mas vamos a números. Bill Gates tem uma fortuna avaliada em cerca de 124 mil milhões de dólares (perto de 103 mil milhões de euros), não se sabendo se essa fortuna será dividida de igual forma.

Caso isso aconteça, a ex-mulher de Bill Gates poderá contar com um cheque de 62,25 mil milhões de dólares (51 mil milhões de euros).

Ora, o divórcio poderá fazer com que Bill Gates caia do quarto para o sétimo lugar na lista de homens mais ricos do mundo e que Melinda tenha entrada imediata para o clube os mais ricos, já que atualmente o seu nome não aparece por ser contada junto com a do agora ex-marido. Ainda assim, é a primeira mulher fora do mundo político a aparecer na lista de mulheres mais poderosas da Forbes.

Tudo vai depender da forma como a fortuna será dividida.

