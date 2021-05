Foi publicada a sondagem da RTVE das eleições em Madrid, a capital espanhola, que marca os primeiros "resultados" das eleições regionais, que apontam para uma vitória folgada do Partido Popular, com cerca de 62 a 65 lugares conquistados no parlamento de Madrid, o que significa o dobro dos resultados de 2019, mas não chega à maioria absoluta, que está colocada nos 69 lugares. Isabel Díaz Ayuso é a candidata do PP a Madrid, que deverá precisar de fazer uma coligação com o VOX para atingir a maioria no parlamento.

De seguida está o Partido Socialista espanhol (PSOE), com entre 25 e 28 lugares. Segue-se a candidata do Más Madrid, com entre 21 e 24 lugares, e o VOX, o partido de extrema-direita espanhol, com entre 12 a 14 lugares. Já o Unidas Podemos, de Pablo Iglesias, não deverá conquistar mais do que 11 lugares no parlamento de Madrid, do qual ficará de fora o Ciudadanos.

Feitas as contas, os partidos de direita (PP e VOX) deverão aglomerar entre 74 a 79 deputados no parlamento de Madrid, ao passo que a esquerda (PSOE, Unidas Podemos e Más Madrid) não deverá ultrapassar os 63 lugares.

A participação nestas eleições regionais aumentou cerca de 16 pontos percentuais face às eleições de 2019, atingindo os 80,73 % de participação, o que resulta no valor mais alto de sempre.