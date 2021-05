O relatório “Diários de uma Pandemia”, desenvolvido pelo Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) e pelo Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INES TEC), concluiu que a intenção de ser vacinado contra a covid-19 é maior nas pessoas com 60 ou mais anos e menor nas com entre 40 e 49 anos.

Segundo o relatório, a que agência Lusa teve acesso, 90% dos inquiridos "manteve a intenção de ser vacinada contra a covid-19 ao longo das 10 semanas em estudo". De realçar que o estudo contou com a participação de 3.795 pessoas que, entre 03 de fevereiro e 11 de abril, preencheram mais de 170 mil questionários.

Entre 92% a 95% dos inquiridos com 60 ou mais anos mantiveram a intenção de serem vacinados, uma percentagem que desce para 84% a 85% quando se fala em pessoas com idades entre os 40 e os 49 anos.

Ao longo das 10 semanas em estudo, a quantidade de participantes que referiram ter sido vacinados aumentou "entre 3% e 6%", refere o relatório.

"As novas vacinações foram sempre mais frequentes nos mais velhos e a proporção de novos vacinados acelerou de forma semelhante em todas as idades abaixo dos 60 anos", lê-se.