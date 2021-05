A duquesa de Sussex, Meghan Markle, prepara-se para lançar um livro dedicado a crianças. Inspirado na relação especial entre um pai e um filho, vista pelos olhos da mãe, “The Bench” [O Banco, em português] irá para as bancas a 8 de junho.

Segundo Markle, o livro foi inspirado pela sua própria família e pela relação que o marido, o príncipe Harry, tem com o filho, o pequeno Archie.

“The Bench começou com um poema que eu escrevi para o meu marido no Dia do Pai, um mês após o nascimento de Archie”, disse, num comunicado. “Esse poema tornou-se história. Christian [Robinson, um conhecido ilustrador] completou-a com bonitas aguarelas que capturam o calor, a alegria e o conforto do relacionamento entre pais e filhos de todas as classes sociais; esta representação foi particularmente para mim, [...] a minha esperança é que The Bench represente cada família”, sublinha.

O livro contará também com uma versão áudio que irá ser narrada pela ex-atriz e a sua publicação nos Estados Unidos da América está sob a responsabilidade da editora Random House Children’s Books.

“O texto tocante de Meghan explora a relação entre pais e filhos e inevitavelmente puxa as cordas do coração de todos os pais e cuidadores”, afirmou a editora.