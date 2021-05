Uma diplomata suíça morreu, esta terça-feira, após cair de um edifício com 20 andares no Teerão, capital do Irão. A polícia local está a investigar o caso.

Segundo a agência de notícias iraniana IRNA, o alerta foi dado por um trabalhador, que se apercebeu do desaparecimento da diplomata de cerca de 50 anos.

Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Suíça afirmou que uma funcionária "morreu num incidente fatal” e que estão em contacto com a polícia local.