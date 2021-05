Portugal registou quatro mortes devido à covid-19 e 258 novos casos de infeção, nas últimas 24 horas. Os dados divulgados pelo boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, esta terça-feira, elevam o número de vítimas mortais desde o início da pandemia para 16.981 e o número de infetados subiu para 837.715.

O Norte voltou a ser a região com mais novos casos registados e registou quase metade do total de novas infeções diagnosticadas no país nas últimas 24 horas: foram reportados 128 contágios. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 65, o Centro com 24, o Algarve com nove e o Alentejo com seis. Nos arquipélagos dos Açores e da Madeira houve 17 e nove novas infeções, respetivamente.

Por outro lado, a maior parte dos óbitos (3) ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo. A região Norte também registou uma morte associada à doença.

O número de internados com covid-19 desceu para 296, menos 26 do que ontem. Destes, 83, menos três, estão em Unidades de Cuidados Intensivos. É preciso recuar a 26 de março do ano passado, quando estavam internadas 191 pessoas, para encontrar um número de internamentos mais baixo. Em 2021, o número mais baixo registado foi a 1 de maio, quando estavam internadas 302 pessoas.

Por outro lado, 777 pessoas recuperaram da doença, elevando o total de recuperados desde o início da pandemia para 797.901.

Há agora 22.833 casos ativos de covid-19 no país, menos 525 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 23.556 contactos em vigilância.