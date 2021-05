Um viaduto na Cidade do México colapsou na passada noite de segunda-feira, fazendo tombar a composição do metro que passava por cima, o que resultou em, pelo menos, 23 mortes e 65 pessoas hospitalizadas, segundo dados publicados pela agência Reuters.

O acidente, que vitimou também quem passava por baixo do viaduto no momento do colapso, levou à rápida movimentação das autoridades na cidade, entre forças policiais, bombeiros e até o exército, que prontamente iniciaram as operações de resgate das vítimas que se encontravam debaixo dos escombros.

O acidente ocorreu perto da estação de metro de Olivos, na capital mexicana, por volta das 22h30 da hora local (4h30 em Portugal Continental), e deixou duas carruagens do metro da cidade penduradas sobre o colapsado viaduto.

Em declarações à comunicação social, a presidente de câmara da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, sugeriu que a causa do acidente poderia estar numa viga que cedeu, mas garantiu que ainda estavam a ser feitas investigações. Sheinbaum explicou também que as operações de resgate foram suspensas, devido ao facto de a estrutura se encontrar muito debilitada.

Entre os mortos, garante Claudia Sheinbaum, encontra-se, pelo menos, uma criança, e as autoridades conseguiram ainda salvar uma vítima que tinha ficado presa nos escombros, que acabou por ter assistência médica, junto de outras vítimas em “estado grave”.

“O que aconteceu hoje com o Metro é uma tragédia terrível. A minha solidariedade é com as vítimas e as suas famílias”, disse Marcelo Ebrard, ministro dos Negócios Estrangeiros mexicano e antigo presidente de câmara da Cidade do México. “É claro que as causas devem ser investigadas e as responsabilidades definidas”, concluiu ainda.