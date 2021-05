Ruben Amorim foi suspenso por seis dias pelo Concelho de Disciplina. O treinador dos leões vai falhar o jogo contra o Rio Ave, esta quarta-feira. O Sporting vai recorrer da decisão.

Em comunicado, o clube de Alvalade explica que em causa estão as declarações do técnico leonino depois do clássico com o FC Porto, disputado a 17 de outubro de 2020, no qual Ruben Amorim foi expulso do banco de suplentes.

“Passados seis meses sobre a data em que foram proferidas, o Conselho de Disciplina (CD) deliberou suspender Rúben Amorim por este ter expressado, no dia 17/10/2020, declarações em que, comentando a sua expulsão, se referiu à dualidade de critérios usada, por não ter sido igualmente expulso alguém que integrava o banco adversário – do FC Porto – e que havia assumido comportamento semelhante ao que o CD agora lhe imputa”, começa por dizer o comunicado do clube.

“A divulgação desta deliberação coincide, certamente por casualidade, com o dia em que Rúben Amorim prestou declarações sobre o processo que ameaça suspendê-lo por um período de um a seis anos”, indica.

O clube verde e branco diz que esta decisão “trata-se de uma deliberação injusta, desproporcional e que expõe a Justiça desportiva ao julgamento óbvio: as declarações do nosso treinador, no contexto em foram proferidas, não têm qualquer relevância quando comparadas com outras atitudes de outros agentes desportivos”.

Sporting ainda realça que “a instrutora do processo propôs o arquivamento dos autos, com uma leitura adequada das declarações, do contexto em que foram proferidas e dos regulamentos, proposta ignorada pelo CD, que teimosamente pretende ver naquelas declarações uma ofensa à equipa de arbitragem”.

“A Justiça desportiva expõe-se, assim, ao ridículo de quem não procura a verdade nos processos e, numa interpretação ilegal dos regulamentos, pretende impor a lei da rolha a quem, justamente, se limitou a referir-se a uma injustiça que o vitimava e continua a vitimar”, critica o clube em comunicado.