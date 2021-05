Enquanto a covid-19 deixava um rasto de morte na Índia, enchendo crematórios e esvaziando tanques de oxigénio, o primeiro-ministro Narendra Modi dedicou-se a consolidar o seu poder, promovendo enormes comícios, tentando tomar um dos últimos bastiões dos seus opositores, o estado de Bengala Ocidental. O tiro saiu-lhe pela culatra. O Partido do Povo Indiano (BJP), de Modi, apesar de todo o dinheiro e esforços investidos, sofreu uma rara derrota nas eleições estaduais, aparente rejeição do falhanço do Governo federal em enfrentar a pandemia.

Os números mostram um cenário dramático, com mais de 300 mil novos casos diários de covid-19 registados nos últimos 10 dias, chegando aos 400 mil casos este fim de semana, e quase 3700 mortes diárias. Poderia relativizar-se estes números, lembrando que a Índia é tão populosa, com quase 1,4 mil milhões de habitantes. Contudo, todos têm noção que boa parte das infeções indianas – e até das mortes, normalmente o melhor indicador quando falta testagem – ficam por registar.

“O maior buraco é na Índia rural”, lembrou o epidemiologista Prabhat Jha, da Universidade de Toronto. Por mais que a imagem da Índia, como vista nos meios de comunicação ocidentais, seja frequentemente a de um país de miséria e subdesenvolvimento, este falhanço é mais bizarro do que se poderia imaginar, argumentou o epidemiologista. “É um país que tem um programa espacial. Contar os mortos é uma função básica”, salientou, à Al Jazeera, “A Índia deveria estar a sair-se muito, muito melhor”.

Política e covid-19 Enquanto se contava votos em Bengala Ocidental, ao mesmo tempo que em Assam, Tamil Nadu, Kerala e Pondicherry, o estado entrava em confinamento, por ordem da líder do Executivo, Mamata Banerjee, uma feroz crítica de Modi, que impôs o fecho imediato de centros comerciais, ginásios, salões de beleza, restaurantes e bares, com proibição de reuniões de mais de 50 pessoas.

Não se notou muito – após comícios maciços durante as eleições, seguiram-se as celebrações da vitória do partido local de Banerjee (ver foto acima), que obteve 216 dos 294 lugares na assembleia estadual. No meio desta “guerra pela democracia indiana”, para impedir uma total hegemonia do BJP, como descreveu o analista Prashant Kishore, à BBC, as aglomerações de gente aos gritos, dos vários partidos, não terão ajudado nada a conter o coronavírus.

