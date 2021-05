Pela terceira vez em 2021, Portugal registou um dia sem mortes devido à covid-19. O mesmo aconteceu na semana passada, na segunda-feira, dia 26 de abril, e na sexta-feira, dia 30.

Os dados divulgados pelo boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, esta segunda-feira, revelam ainda que foram diagnosticados 180 novos casos de infeção. Assim, o número de vítimas mortais desde o início da pandemia mantém-se inalterado face a ontem (16.977) e o número de infetados subiu para 837.457.

O Norte voltou a ser a região com mais novos casos registados: foram reportados 86 contágios nas últimas 24 horas. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 50, o Centro com 11 e o Algarve com seis. O Alentejo não reportou novos casos. Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores houve 15 e 12 novas infeções, respetivamente.

O número de internados devido à doença aumentou. Nas últimas 24 horas, mais 11 pessoas deram entrada nos hospitais portugueses devido à covid-19, elevando o total para 322. Destas, 90, mais cinco, estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Por outro lado, 403 pessoas recuperaram da doença, elevando o total de recuperados desde o início da pandemia para 797.124.

Há agora 23.356 casos ativos de covid-19 no país, menos 223 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 23.999 contactos em vigilância.

O boletim de hoje traz uma atualização da incidência e do índice de transmissibilidade R(t) no país.

A incidência nacional desceu ligeiramente para 64,4 casos de infeção por 100 mil habitantes. Na última atualização, era de 66,9 casos por 100 mil habitantes. Quando considerado apenas o território continental, a incidência é de 62,0 casos de infeção por 100 mil habitantes e era de 64,3.

Também o R(t) nacional registou uma ligeira descida de 0,98 para 0,96. Quando considerado apenas o território continental, o R(t) também era de 0,98 e, à semelhança do valor a nível nacional, é agora de 0,96.