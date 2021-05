A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 24 anos por abusar sexualmente um homem com deficiência mental nos Açores.

Através do Departamento de Investigação Criminal do arquipélago, a autoridade apurou que o detido abusou numa casa de banho pública um homem de 27 anos “com um desenvolvimento mental que se situa na menoridade”, indicou um comunicado da PJ.

O arguido aproveitou-se da incapacidade da vítima de se autodeterminar sexualmente e de opor resistência a tais atos.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contactar com a vítima, de se deslocar ao estrangeiro e também terá de se apresentar semanalmente no OPC da sua área de residência.