A Câmara Municipal de Cascais alertou, esta segunda-feira, para um constrangimento no agendamento da vacinação contra a covid-19 em Alcabideche e pede aos cidadãos que confirmem se receberam por SMS a confirmação da vacinação antes de se dirigirem ao Centro.

“Informamos que ocorreu um constrangimento no agendamento da vacinação para o Centro de Alcabideche, por parte do SPMS (Serviços Partilhados do Ministério da Saúde), pelo que se antecipa um aumento do tempo de espera dos utentes, nesta segunda-feira, dia 3 de maio”, alertou o município em comunicado.

A autarquia estipulou o limite para este centro de 1.200 marcações por dia e para hoje foram agendadas pelo SPMS 2.100.

“Dos 2.100 utentes contactados para agendar para amanhã, cerca 1.500 receberam o SMS de confirmação (com dia e hora da vacinação). Cerca de 600 receberam o 1º SMS a propor o dia 3 de maio, mas não receberam o 2º SMS a confirmar o agendamento e com a respetiva hora de vacinação. (...) Em conclusão, antecipamos um fluxo de 1.500 pessoas para vacinar, que nunca foi atingido em Alcabideche e ultrapassa o limiar atual definido para estas faixas etárias pelo ACES de Cascais e pela Proteção Civil de 1.200 pessoas”, refere a câmara, que alerta para a possibilidade de “longas filas de espera e constrangimentos na operação”.

Assim, a autarquia pede aos utentes que confirmem se receberam “o SMS com a confirmação do agendamento (com a indicação do dia e hora da vacinação)”, antes de se dirigirem ao Centro de vacinação.

“Este SMS é emitido após responder SIM, ao primeiro SMS recebido. Se não recebeu o SMS de confirmação deve aguardar, não se dirija ao Centro de Vacinação”, alerta.

Na mesma nota, a Câmara de Cascais diz que já solicitou aos SPMS “que remetesse um SMS de confirmação de agendamento para 3ª feira em S. Domingos de Rana, para os 600 utentes em causa”.

Para mitigar o problema houve um reforço do número de enfermeiros e de técnicos da Proteção Civil no Centro de Alcabideche e definiu-se a possibilidade de transferir, em viatura própria ou num autocarro disponibilizado pelo município, utentes para S. Domingos de Rana.