O Governo português anunciou ontem que vai enviar uma equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) – composta por um médico e um logístico – para Cabo Verde com o objetivo de “preparar a futura missão de uma equipa médica portuguesa, com vista a reforçar a capacidade de resposta do serviço nacional de saúde de Cabo Verde”. A equipa parte amanhã e deve ficar até dia 11.

Aquando da apresentação da missão, o Governo referiu que a ação se integrava na “execução do Plano de Ação na Resposta Sanitária à Pandemia COVID-19 entre Portugal e os Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste”.