O presidente da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro, recorreu ao Twitter, este domingo, para criticar Ricardo Araújo Pereira. Em causa está o facto de o programa ‘Isto é Gozar com Quem Trabalha’, conduzido pelo Humorista, na SIC, ter incidido sobre alguns dos candidatos sociais-democratas às autárquicas.

Ricardo Araújo Pereira recriou, com a colaboração de Teresa Guilherme, uma nova versão do programa 'Big Brother', o ‘BB PSD’. Entre os “concorrentes” estavam Suzana Garcia, candidata à Câmara da Amadora, Duarte Pacheco, candidato a Torres Vedras, e António Oliveira, candidato a Gaia.

“Um roast monumental a alguns candidatos do PSD, sem qualquer fundamento e com pouca piada”, começou por escrever Salvador Malheiro, numa publicação partilhada naquela rede social. “Do PS conhecem-se poucos ainda.... Quando o PS fizer o seu trabalho, vamos ter RAP [Ricardo Araújo Pereira] com o mesmo comportamento? Esperamos que sim...”, acrescentou.