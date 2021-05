Na entrada, é confirmada a hora da marcação, são trocadas as máscaras e desinfetadas as mãos. As pessoas que se deslocam de cadeira de rodas têm sempre prioridade, não tendo de aguardar na fila. De seguida, são encaminhados até uma sala onde se sentam em cadeiras, dispostas em filas, através da ordem de chegada.

“As pessoas chegam no mesmo intervalo de tempo, há muitas cuja inoculação é marcada com distância de minutos. Há outro grupo de colegas que entrega os questionários a quem já levou a primeira dose. Se for a segunda dose, são chamados diretamente ao balcão”, começa por explicar Débora Monteiro, de 22 anos, cujo quotidiano, há duas semanas, passa por trabalhar no Centro de Vacinação de Carnaxide, no Pavilhão Carlos Queiroz, em Oeiras.

“Quem entrega os questionários também os recolhe e há outra pessoa que chama cada utente para se dirigir à zona dos computadores por ordem para que outros colegas possam ver o questionário e o cartão do cidadão”, elucida a jovem estudante de Ortóptica e Ciências da Visão, na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa e que, por meio do programa “Tempo Jovem”, da Câmara Municipal de Oeiras – que tem como principal objetivo a ocupação dos tempos livres dos jovens, através do contacto com atividades estruturadas e organizadas em variadas áreas de atividade profissional – foi chamada a desempenhar funções no centro.

“Há outro colega que chama as pessoas que estão despachadas e indica uma sala de vacinação. Há 14 cadeiras fora da sala e, se a mesma estiver cheia, os utentes ficam a aguardar. Caso contrário, podem entrar”, continua a rapariga, que já conhece bem o circuito que realiza diariamente, não esquecendo de realçar que os funcionários administrativos nunca entram na sala de vacinação. “Podemos é levar lá alguém. Recordo-me de um dia em que não havia quase utentes a aguardar e ouvimos um grito. Era uma senhora que tinha fobia de agulhas e entrou em pânico”, continua Débora, lembrando que a última fase é a do recobro, com a duração de 30 minutos.

“É colocado um autocolante na camisola de cada pessoa com a hora da inoculação escrita. Não posso dizer que já tenhamos lidado com reações adversas à vacina porque os únicos casos que tivemos foram os de idosos a sentirem-se mal dispostos ou zonzos, muitas das vezes, por estarem extremamente nervosos”, reconhece, salientando que, mesmo nessas situações, as pessoas foram encaminhadas para junto dos enfermeiros. “Saíram sempre do centro pelo próprio pé. Por outro lado, também há cadeiras específicas para quem tem alergias, há um cuidado redobrado”, frisa.

