Assunção Araújo - 58 anos - Professora de Português

"Sentia que estava a dar aulas para uma parede"

Quando soube que íamos trabalhar a partir de casa, entrei em pânico e interroguei-me: “Agora o que é que eu faço?”. Tive de fazer uma aprendizagem de raiz, em tempo recorde. Não sabia como funcionar, por exemplo, com a ferramenta básica que é a classroom, não estava habituada a funcionar com o Zoom, mas lá consegui apanhar o comboio em andamento. Foi muito complicado de gerir, até porque todas as aprendizagens que fiz foram fora do tempo em que estamos a leccionar, em webinars, e como era tudo muito novo, foi muito cansativo e desgastante.

Como professora, as diferenças entre o trabalho presencial e o teletrabalho foram abissais. Estar em teletrabalho a leccionar a miúdos que têm pouca autonomia, que ainda são muito “tenrinhos”, para estas andanças, não é tarefa fácil. Perdeu-se o contacto presencial, nós não conseguimos validar as aprendizagens... Acho que para um professor que está habituado a “pisar o palco” diariamente e a ter uma relação de muita proximidade com os seus alunos, a falta do contacto humano é muito difícil. Nem as carinhas deles nós víamos no primeiro confinamento, não era obrigatório. Havia toda uma frieza que me dava a sensação de estar a dar aulas para uma parede, só tinha quadradinhos pretos à frente. O silêncio dominava, eu não via ninguém, não ouvia ninguém e acabava por ser muito desmotivador. Na sala de aula, basta olharmos para a cara de cada aluno, para que percebamos se ele está a apreender o essencial, ou se tem alguma dúvida. E depois a carga horária que me obrigava a manter-me sentada em frente ao computador desde manhã até de madrugada, altura em que me rendia de cansaço. Para que pudéssemos dar feedback aos nossos alunos e perceber se estavam ou não a apreender as coisas, tínhamos de pedir vários trabalhos. É claro que isso, em sala de aula, se faz de uma forma muito mais rápida. Aqui, não! Foram muitas, muitas horas com os olhos no computador. É mesmo de enlouquecer de exaustão.

A única coisa que retiro de benéfico foram as minhas aprendizagens pessoais, nomeadamente em termos tecnológicos. Neste segundo confinamento trabalhei de uma forma mais rápida e mais ágil. Mas quando falamos deste tipo de trabalho com miúdos, não vejo quais os benefícios. Só deve ser implementado em situações de emergência como as que vivemos.

Sérgio Penajoia - 34 anos - Personal Trainer

"Ao início problemas da net tiravam-me do sério"

Fui enviado para casa cerca de três semanas depois de ser declarado o primeiro estado de emergência. Nessa altura estava com muito trabalho e confesso que até me soube bem parar e ter umas pequenas “férias”. Depois, comecei a planear treinos para que os meus alunos conseguissem treinar sozinhos em casa e, uns tempos mais tarde, iniciei os treinos online. Resolvi então adquirir ferramentas para melhorar a qualidade de som e imagem do meu material, contactei os alunos para perceber quem estaria interessado ou não a participar e, desde então, não parei.

