Cá como na Índia, mais do que uma pandemia

Temos de perceber de vez que uma doença contagiosa e a forma como lhe respondemos depende de conhecer realisticamente os recursos que temos e as vulnerabilidades que existem

Num extenso testemunho, a escritora Arundhati Roy relatou há uns dias no Guardian o pesadelo que se vive na Índia. Falamos de um país com 1,3 mil milhões de habitantes, 18% da população mundial, onde diariamente morrem mais de 25 mil pessoas por todas as causas e a esperança de vida à nascença ainda é mais de 15 anos inferior à da Europa. Os números da covid-19 têm de ser lidos nessa perspetiva mas não há como não ficar sem palavras quando o oxigénio falta durante uma hora e 20 minutos num hospital privado de Nova Déli, como Roy já relatava e voltou a acontecer este fim de semana, e morrem 12 doentes numa enfermaria, incluindo um médico do hospital, também hospitalizado. Assim, mesmo quem tinha recursos, porque falhou o oxigénio uma hora – como felizmente numa noite de janeiro se conseguiu resolver cá quando a infraestrutura do Amadora-Sintra deu sinais de pressão, sem consequências de maior para os doentes além de serem transferidos a meio da noite para hospitais com vagas. Temos de perceber de vez que uma doença contagiosa e a forma como lhe respondemos depende de conhecer realisticamente os recursos que temos e as vulnerabilidades que existem, por isso alguns autores chamam ao que temos vivido, mais do que uma pandemia, uma sindemia: a interação entre a doença, o vírus, e o contexto.

