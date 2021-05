A Carclasse, concessionário líder em Portugal na venda de veículos ligeiros de passageiros da marca Mercedes-Benz, volta a destacar-se pela diversidade e exclusividade ao alargar a sua coleção com um dos veículos mais desejados pelos apaixonados dos automóveis: o novo modelo Mercedes-Maybach GLS.

Com instalações a norte (Braga, Guimarães, Viana do Castelo, Barcelos e Famalicão) e em Lisboa, o portefólio de gama alta da Carclasse – que além da Mercedes-Benz representa ainda marcas como a smart, Jaguar e Land Rover –, continua a responder, como mais nenhum outro, aos sonhos e anseios dos clientes mais exigentes, graças a uma notável oferta de veículos icónicos em stock ou por encomenda (da qual faz parte também a submarca Mercedes-AMG).

Miguel Borges, diretor geral da Carclasse, e Rafael Marques, especialista de produto, acompanharam o i numa visita guiada a um veículo com origens improváveis, e que hoje desperta a admiração de quem o conduz (e de quem nele viaja).

Do zeppelin ao luxo do presente

A Carclasse já vendeu o seu primeiro Mercedes-Maybach GLS e, em breve, vai receber mais dois modelos deste automóvel que une tradição e alta tecnologia: ou não beneficiasse da chancela de qualidade alemã e dos métodos de produção norte-americanos (dois mundos que se complementam para garantir um resultado perfeito).

Para se conhecer melhor este carro é preciso recuar até ao início do século XX, mais propriamente até 1909, ano em que Wilhelm Maybach fundou a marca que pretendia produzir motores para os míticos dirigíveis alemães (que ficaram famosos pelo nome de zeppelin). Anos mais tarde, a Maybach participaria, como as concorrentes, noutro esforço, colocando o seu saber à disposição para a produção de motores para carros de combate (tanques) durante a II Guerra Mundial. E só quando a paz chegou, é que finalmente a marca passou a dedicar-se às quatro rodas – apostando na construção de automóveis, não uns quaisquer, mas modelos que chamassem a atenção pelo seu profundo luxo e requinte.

Assim foi. Até que em 2002, a Maybach, que pertence ao universo industrial da Daimler AG, acabou por ganhar novo balanço, ao ligar-se ao universo Mercedes-Benz. A parceria tem vindo a resultar na criação de produtos incomparáveis no mercado: e o Mercedes-Maybach GLS, disponível na Carclasse, é um exemplo disso mesmo.

Produto exclusivo e distinto

Miguel Borges diz ao nosso jornal que “está prevista a produção de 10 mil unidades do modelo Mercedes-Maybach GLS em todo o mundo” e, naturalmente, serão os mercados do Médio Oriente, centro da Europa (em particular a Alemanha) e Estados Unidos a concentrar a maioria das encomendas. Em Portugal, o veículo “interessa a um nicho de mercado muito pequeno”, refere o diretor geral da Carclasse, mas a verdade é que “já foi vendida uma unidade e vamos ter mais duas encomendas a chegar ao concessionário nos próximos meses”, sublinha. Questionado pelo i, Miguel Borges aponta para uma meta ambiciosa: a venda “entre oito a dez unidades” no nosso país. “O que já seriam números fantásticos”, refere.

E, neste caso, nem a crise que a pandemia veio instalar parece fazer mossa. “Estamos a falar de modelos diferenciadores. Trata-se de um veículo altamente luxuoso e requintado, de características únicas no mercado. Acreditamos que marcas como a Maybach conseguem ser mais resilientes no contexto atual. É por isso que pensamos que esta aposta da Carclasse faz todo o sentido neste momento. Julgamos que o interesse que os nosso clientes têm manifestado em relação a este modelo comprova exatamente isso mesmo”, afirma.

Experiência para quem conduz e viaja

O modelo Mercedes-Maybach GLS não é um carro qualquer. Ou melhor, cada modelo Mercedes-Maybach GLS é um carro único, pensado e concretizado ao gosto do seu proprietário.

“Trata-se de um veículo 100% personalizável, que permite, a quem o adquire, torná-lo um carro único, o que se reflete em todos os pormenores: na pintura, nos estofos, nos frisos...”, diz ao i Rafael Marques, especialista de produto (e que conhece este automóvel como a palma da sua mão).

E são muitas as características deste veículo que merecem ser destacadas. O seu motor V8, mais amigo do ambiente, não cede face ao peso de três toneladas deste “rei das estradas”, que vai dos zero aos 100 quilómetros/hora (km/h) em 4,9 segundos e atinge uma velocidade máxima de 250 km/h. Com um sistema de segurança que se pauta pelos níveis de exigência da Mercedes-Benz, a experiência de conduzir o Mercedes-Maybach GLS é extraordinária: e até inclui o modo único de condução denominado precisamente “Maybach”, que permite ao carro arrancar na segunda velocidade, garantindo maior suavidade a rolar e em curva.

Mas se a experiência para quem conduz é fantástica, para os passageiros ela é inigualável: uma viagem em 1.ª classe que inclui bancos aquecidos, refrigerados e com massagens; aromatizadores que mantêm um odor interior à escolha; ou sons microfásicos que garantem que o passageiro não escute os ruídos do exterior – entre outros pormenores que fazem este um automóvel singular.