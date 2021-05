O ministro das Relações Exteriores britânico, Dominic Raab, justificou hoje a redução da ajuda internacional do Reino Unido com o impacto económico provocado pela crise do coranavirus.

O governo de Boris Johnson decidiu reduzir, em 2021, a ajuda ao desenvolvimento de 0,7% para 0,5% da riqueza nacional. Desta forma, de cerca de 15 mil milhões de libras (cerca de 17,2 mil milhões de euros) antes da crise passou para 10 mil milhões de libras (cerca de 11,4 mil milhões de euros).

"Foi uma decisão muito difícil cortar e encontrar fontes de economia no orçamento de ajuda", disse o ministro das Relações Exteriores britânico à Sky News, aludindo às maiores contrações da economia "em 300 anos".

De acordo com o governante, algumas pessoas "não percebem" a extensão dos danos que a pandemia provocou às finanças públicas.

Apesar desses cortes, o Reino Unido é o primeiro contribuinte da International Vaccine Alliance (Gavi) e o terceiro contribuinte dos países do G7, cuja reunião de ministros de Negócios Estrangeiros acontecerá em Londres na próxima semana, antes da final no mês de junho.