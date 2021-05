O Sporting venceu o Nacional por 2-0, este sábado à noite, no Estádio de Alvalade, em Lisboa.

O marcardor só foi inaugurado já na reta final do jogo, com Zouhair Feddal a marcar aos 83’ e Jovane Cabral a fechar o resultado nos 2-0 com um golo marcado por penálti aos 90+2’.

O jogo encerrou assim a 30.ª jornada da I Liga de futebol e o Sporting repor a vanatagem de seis pontos em relação ao segundo classificado FC Porto.