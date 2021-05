O FC Porto venceu, esta sexta-feira, o Famalicão por 3-2, num jogo da 30.ª jornada da I Liga, disputado no Estádio do Dragão.

Francisco Conceição foi titular pela primeira vez no dia em que o pai, o treinador Sérgio Conceição, ficou na bancada devido ao castigo imposto pelo Conselho de Disciplina.

Os ‘dragões’ inauguraram cedo o marcador, com um golo de Toni Martínez ao minuto ‘8. Pareciam manter a vantagem ao longo da primeira parte, mas, ao minuto ’44, Ivo Rodrigues marca pelo Famalicão.

Já na segunda parte, Taremi volta a dar a vantagem aos ‘azuis’ com um golo de grande penalidade ao minuto ’61. Quinze minutos depois, ao minuto ’76, Grujic faz o 3-1.

O jogo parecia estar a acabar com grande vantagem para o FC Porto, mas Anderson não perdeu a oportunidade e marcou o segundo golo do Famalicão, já nos descontos.

Com o resultado de hoje, o FC Porto mantém o 2.º lugar da I Liga com 70 pontos, mais quatro do que o Benfica e menos três do que o líder Sporting. Já o Famalicão fica no 13.º lugar com 31 pontos.