O bebé de cerca de dois anos que, esta sexta-feira, ficou gravemente ferido depois de cair da varanda do segundo andar no Prior Velho, em Sacavém, concelho de Loures, está “estável e em vigilância”.

Segundo fonte do Hospital de Santa Maria, em declarações à agência Lusa, o menino “não está nos cuidados intensivos”. No entanto, não há informações acerca do estado de saúde da mãe, que se terá sentido mal após ver o filho ferido.

O menino foi considerado “vítima grave”, segundo fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que recebei um pedido de ajudo pelas 11h30 "para uma criança do sexo masculino, com aproximadamente um ano, que sofreu uma queda de aproximadamente três metros".