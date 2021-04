A CP alerta para a possibilidade de ocorrência de "atrasos e supressões" face à greve dos trabalhadores às horas extraordinárias, realizada entre segunda-feira e 17 de maio.

"A CP -- Comboios de Portugal informa que, por motivo de greve convocada por uma organização sindical, podem ocorrer algumas perturbações na circulação de comboios, no período de 03 a 17 de maio de 2021", indicou a empresa, em comunicado.

Apesar de prever realizar a "larga maioria dos seus comboios", a CP alertou para a possibilidade de ocorrência de "alguns atrasos e supressões, a nível nacional".

A empresa informou ainda que os detentores de bilhetes para viajar em comboios alfa pendular, intercidades, interegional e regional podem pedir o reembolso do valor total ou a sua revalidação, sem custos.

"A CP lamenta os incómodos causados aos seus clientes, recomendando a obtenção de informação sobre o estado da circulação de comboios através do contacto com os canais de informação da empresa", lê-se no mesmo comunicado.