Um homem, de 31 anos, foi detido pela PJ por violar a sobrinha, atualmente com 15 anos, desde que esta tinha seis anos, em Oliveira de Frades.

“A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, identificou e deteve um homem, operário da construção civil, suspeito de, durante vários anos, ter abusado sexualmente de uma sobrinha, atualmente com 15 anos de idade”, informa aquela autoridade através de comunicado.

Segundo a PJ, os crimes só foram denunciados recentemente, mas terão começado quando a vítima tinha seis anos, perdurando desde então de forma reiterada ao longo do tempo.

“Ultimamente para concretizar as práticas sexuais a que sujeitava a vítima, o suspeito coagia-a com a ameaça de divulgar na internet algumas fotografias desnudada, das quais se havia apoderado ao usar o computador portátil dela”, lê-se no mesmo comunicado.

O detido, operário da construção civil, já foi presente às autoridades judiciárias para interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.