Depois da passagem do Campeonato Mundial de MotoGP por Portimão, há poucas semanas, é a vez de o Autódromo Internacional do Algarve receber o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, a etapa que foi adicionada ao calendário mundial da competição em 2020, e que ficou marcada, no ano passado, pela vitória de Lewis Hamilton, da Mercedes, que assim se tornou o piloto com mais corridas vencidas de sempre. Até à hora de início deste Grande Prémio, soma 96 vitórias.

A partir desta sexta-feira, os bólides mais velozes da FIA regressam a Portimão, e a vitória não parece estar tão segura para o heptacampeão mundial, que, a conquistar o título no fim desta temporada, que está ainda nas suas primeiras fases, ultrapassará Michael Schumacher para se isolar como o piloto com mais títulos de campeão mundial de sempre. E aliás, em Portimão, onde Hamilton já bateu recordes, o piloto da Mercedes poderá juntar mais um ao seu registo: está em causa a 100.ª pole-position da sua carreira, caso afinque o pé no acelerador durante a corrida de qualificação.

Na traseira do Mercedes de Lewis Hamilton, no entanto, tem estado um vigoroso e desafiante Max Verstappen, da Red Bull Racing, que conquistou a vitória no Grande Prémio da Emilia Romagna, após uma brilhante corrida, que acabou com 22 segundos de vantagem frente ao piloto britânico, e que perdeu, por pouco, a vitória no Grande Prémio do Bahrain, que Hamilton acabaria por conquistar.

Assim, cumpridas duas etapas do campeonato mundial de Fórmula 1, Hamilton conta com uma vitória, Verstappen com outra, e Portimão ditará se algum dos dois quebra o empate, estando todos os olhos postos praticamente só nestes dois pilotos. Até Tiago Monteiro, o piloto português que correu na Fórmula 1, entre 2005 e 2006, deu o seu palpite: «Eu, se tivesse de apostar, apostaria no Hamilton mesmo assim, apesar de saber que o Max [Verstappen] vai estar muito motivado», disse à comunicação social.

Portimão nos holofotes

Várias figuras têm elogiado o circuito algarvio. Entre elas, Tiago Monteiro, que garantiu que «é uma pista desafiante pelas dificuldades naturais, como curvas cegas, travagens muito atípicas e algo bastante diferente daquilo a que estamos habituados na Fórmula 1».

David Coulthard, também ele antigo piloto da modalidade, entre 1994 e 2008, definiu o circuito como sendo «brilhante e fantástico para os pilotos». «Portimão é um circuito único e os pilotos estão ansiosos de estar aqui», concluiu ainda o escocês, que, curiosamente, conquistou a primeira vitória da sua carreira no Grande Prémio de Portugal, em 1995, no Estoril.