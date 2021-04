A Autoridade Tributária (AT) emitiu um novo alerta sobre mensagens fraudulentas que estão a ser enviadas como se fossem em seu nome, nomeadamente sobre consulta IRS.

O Fisco diz ter “conhecimento de que alguns contribuintes têm recebido mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes de endereços como AutoridadeTributaria@helpdeskpt.xyz ou AutoridadeTributaria@payplall.com, com o assunto “AT – Consulta IRS”, nas quais é pedido que se carregue num link que é fornecido”, lê-se no alerta publicado no site das Finanças.

E deixa o exemplo de uma mensagem fraudulenta.

“Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos”, sublinha o Fisco, reiterando: “Em caso algum deverá efetuar essa operação”.

Recomenda-se ainda a leitura do folheto informativo sobre Segurança Informática disponível no Portal das Finanças.