O corpo, de um homem, com cerca de 30 anos, foi encontrado, esta sexta-feira, na margem norte do rio Douro, no Porto.

Segundo fonte da Autoridade Marítima, citada pela agência Lusa, o corpo, parte dele submerso nas águas do rio, foi localizado perto da Estátua do Anjo, na Foz do Douro, por volta das 09h05.

De acordo a mesma fonte, não foi possível tirar conclusões relativas à causa de morte e a Polícia Judiciária foi chamada ao local.