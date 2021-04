Marco Pina, vereador do PSD e ex-árbitro de futebol, é o líder de uma coligação à Câmara de Odivelas. A coligação será composta por PSD, CDS/PP, Aliança, MPT, PDR, PPM e RIR.

“É um orgulho imenso contar com apoio destas sete forças partidárias. Todos entendemos que 2021 é o ano de fazer História em Odivelas e colocar de uma vez por todas um ponto final no socialismo que nos últimos 20 anos condenou Odivelas a ser um mero dormitório de Lisboa”, disse, em comunicado, o também comentador desportivo na CMTV.

Ângelo Pereira, presidente da Distrital de Lisboa do PSD considera que “Marco Pina é uma das grandes apostas do PSD para o distrito de Lisboa”. “Tudo nos leva a crer que esta será uma das grandes surpresas da noite eleitoral autárquica a nível nacional”, refere.

Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS, reforça que “a candidatura do Marco Pina constitui um marco de mudança para o concelho, protagonizado por um candidato de confiança, com uma extraordinária capacidade de trabalho e uma visão de futuro para Odivelas”.

De realçar que a autarquia de Odivelas é liderada atualmente pelos socialistas, que vencem no município desde 2001.