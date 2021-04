Kathryn Mayorga, que acusou Cristiano Ronaldo de a ter violado, num hotel, em Las Vegas, em 2009, exige uma indemnização de 56 milhões de libras, cerca de 64 milhões de euros, ao futebolista português.

De acordo com a notícia avançada pelo Mirror, que cita documentos judiciais, a norte-americana pede este valor pela “dor e sofrimento causados”, pela “dor e sofrimento” do futuro, bem como por danos e custos do processo.

O valor exigido é o equivalente a dois anos do salário de Ronaldo.

De realçar que Cristiano Ronaldo negou sempre todas as acusações. Em 2010, Mayorga aceitou um acordo de cerca de 320 mil euros para manter o silêncio em relação ao caso. Contudo, em 2018 decidiu avançar com a acusação de violação contra o jogador.