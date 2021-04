Um homem, de 27 anos, foi detido pela GNR, esta quinta-feira, por furto qualificado, no concelho de Maia.

Em comunicado, esta sexta-feira, a força de segurança revela que, no âmbito de uma denúncia que um homem se encontrava no interior de uma garagem na freguesia de Vila Nova da Telha, no concelho da Maia, a cometer um furto, os militares deslocaram-se de imediato para o local, “tendo encontrado o suspeito em flagrante na posse de diversos objetos furtados, motivo que levou à sua detenção”.

“Após diligências policiais, foi possível apurar-se que o detido, através do método de chave falsa, introduziu-se no interior da garagem e, com recurso a uma chave de fendas, arrombou três arrumos, tendo ainda partido o vidro de um veículo que se encontrava estacionado na garagem e furtado o airbag do volante, bem como a sua consola central”, lê-se.

No seguimento da ação policial foi apreendido um veículo e 180 euros em numerário, e foram recuperados diversos bens materiais, num valor aproximado de cinco mil euros, nomeadamente um martelo; uma caixa de ferramentas; uma coluna; um amplificador; uma mochila; um saco de primeiros socorros; um capacete; um saco de desporto; uma bicicleta; dois telemóveis; um canivete; um comando de garagem e um certificado de matrícula automóvel.

O detido, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, tendo já cumprido pena de prisão efetiva, foi presente ontem, dia 29 de abril, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, onde lhe foi decretada a medida de coação de prisão preventiva.