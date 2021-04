A noite em Camp Nou foi de desgraça para o FC Barcelona. Após a derrota do Atlético de Madrid frente ao Athletic Bilbao, bastaria aos blaugrana uma vitória para subir até ao primeiro lugar da tabela classificativa do principal escalão de futebol espanhol.

Até ao final da primeira parte, tudo parecia correr segundo planeado, vencendo o FC Barcelona por 1-0, graças a um golo de Lionel Messi aos 23 minutos.

Na segunda metade, no entanto, o Granada esteve melhor, e acabou por dar uma reviravolta no marcador, com golos de Darwin Machis e Jorge Molina.

Assim, foram os visitantes que acabaram por vencer a partida, tirando a hipótese ao FC Barcelona de figurar como primeiros classificados na liga, permitindo ao Atlético de Madrid respirar de alívio.