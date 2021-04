A próxima fase do plano de desconfinamento, inicialmente prevista pelo Governo para 3 de maio, foi antecipada já para este sábado, dia 1.

O primeiro-ministro anunciou hoje, após Conselho de Ministros, as novas medidas que vão vigorar em 270 dos 278 concelhos.

Miranda do Douro, Paredes e Valongo. Aljezur e Resende. Portimão e Carregal do Sal e Odemira não acompanham o resto do pais que passa para a próxima fase, com menos restrições.

Assim as principais alterações são as seguintes:

Restaurantes, cafés e pastelarias (máximo de 6 pessoas ou 10 em esplanadas) podem funcionar até às 22h30;

Espetáculos culturais até às 20h30;

Abertura das fronteiras terrestres;

Casamentos e batizados com 50% de lotação;

Todas as lojas e centros comerciais podem funcionar até às 21h durante a semana e até às 19h aos fins de semana e feriados.

Por outro lado, o regresso do público aos estádios, outro dos temas em dúvida antes do anúncio de António Costa, não está contemplado nesta nova fase. Assim como os bares que vão continuar encerrados.

O teletrabalho obrigatório irá permanecer até ao final do ano, afirmou também António Costa.

O primeiro-ministro adiantou que a avaliação da evolução da covid-19 em cada concelho passará a ser semanal.

Sobre um futuro menos imediato, o chefe de Governo anunciou que será preparado um conjunto de regras menos restritivas para vigorar assim que que população com mais de 60 anos esteja vacinada.