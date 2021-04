O antigo primeiro-ministro britânico Tony Blair deu uma entrevista que se tornou viral, mas não foram as suas declarações sobre o movimento independente da Escócia que chocaram o mundo. O seu cabelo tornou-se o ‘assunto’ nas redes sociais assim que a entrevista foi transmitida na televisão.

Ninguém queria acreditar no novo visual de Tony Blair, bem sabemos que as restrições no Reino Unido devido à covid-19 foram duras, e que os cabeleireiros estiveram fechados durante muito tempo, mas já abriram há dias, por isso não há desculpa para aquele cabelo demasiado comprido, com ar lambido e puxado para trás das orelhas.

Não sendo culpa do confinamento, talvez se trate de uma questão de moda, o chamado mullet parece estar de regresso. Quem nos diz que Tony Blair não decidiu, aos 67 anos, ser um trendsetter vanguardista?

A explicação daquele corte de cabelo – intencional ou não - só o próprio a pode dar, mas até lá podemos sempre deliciar-nos com os vários memes que se espalharam pelas redes sociais. Há quem compare Tony Blair ao Dr. Emmett Brown, ou só ‘Doc’ para os fãs da saga Regresso ao Futuro; ao Gollum do Senhor dos Anéis; a um white walker da Guerra dos Tronos, etc.

Tony Blair is slowly transforming into Doc Brown pic.twitter.com/9NYzfHqdqn — Matt Gorman (@mattsgorman) April 27, 2021

Tony Blair morphing into the possessed Vigo painting in Ghostbusters pic.twitter.com/OUahzeOEtm — Marcus Barnett (@marcusbarnett_) April 27, 2021

BREAKING: exclusive pictures of Tony Blair’s audition for Dr Who 😁 pic.twitter.com/b2Hh8rcsPg — Violet Marianne (@BlightyUK) April 28, 2021