As autoridades britânicas encontraram um corpo, na quarta-feira, enquanto procuravam um adolescente de 13 anos que caiu ao rio Tamisa, em Londres, há mais de uma semana. A polícia confirmou a informação, mas não adiantou com certezas se se tratava ou não do corpo do rapaz, por ainda não ter sido realizada a "indentificação formal".

No dia 20 de abril, um aluno do oitavo ano do colégio Ark Globe Academy caiu ao rio Tamisa, depois de sair de um autocarro.

“Por volta do meio-dia de quarta-feira, dia 28 de abril, um corpo foi recuperado do rio Tamisa pela Marinha, acreditamos tratar-se do menino de 13 anos, desaparecido desde terça-feira, dia 20 de abril. A família já foi informada mas, até ao momento, ainda não foi feita uma identificação formal”, disse um porta-voz da polícia de Londres.

Segundo testemunhas, o rapaz terá saído uma paragem antes da sua saída habitual pelas 8h da manhã. Tinha o uniforme da escola e terá pedido ajuda ao cair ao rio. Uma mulher ainda o tentou salvar, mas apenas conseguiu encontrar o seu casaco na água.

Face às notícias, os colegas do rapaz estão a receber acompanhamento psicológico. “Estamos muito tristes por saber que um corpo foi encontrado e que a polícia acredita tratar-se de um aluno nosso desaparecido. Os nossos corações estão com a sua família e amigos. Enquanto comunidade escolar, estamos a assegurar-nos que todos os nossos alunos recebem apoio durante este momento difícil”, lê-se num comunicado divulgado pelo Ark Globe Academy.