Itália registou, esta quinta-feira, 14.320 casos do novo coronavírus e 288 vítimas mortais, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde italiano. Com esta nova atualização, o país ultrapassa os quatro milhões de contágios desde o início da pandemia.

Há mais de 19 mil pessoas internadas com covid-19 nos hospitais italianos, das quais cerca 2.600 estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

O país conta com um total acumulado de 4.009.208 casos de infeção, dos quais 3.449.955 já recuperaram e 438 mil permanecem ativos. Mais de 120 mil pessoas morreram devido a complicações associações à doença de covid-19.