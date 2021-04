A canção 'Amar pelos Dois' de Salvador Sobral continua a dar que falar além-fronteiras. Depois de, na semana passada, ter sido interpretado pelo sul-coreano Eunseong Ko, o tema, que trouxe para Portugal o troféu do Festival Eurovisão da Canção, em 2017, chegou até à Lituânia, onde foi cantado pelo pequeno Teodoras, de apenas oito anos, e pela cantora KaYra.

A interpretação foi transmitida no passado domingo, no programa 'Dainuok su manim', o equivalente ao Canta Comigo, da estação estatal LRT.

Teodoras é um pequeno aspirante a cantor, que toca violoncelo e vem de uma família de músicos. Já KaYra é uma conhecida cantora que, em 2020, tentou participar no Festival Eurovisão da Canção, mas os escolhidos acabaram por ser os 'The Roop' com o tema 'On Fire', a mesma banda que este ano voltou a ganhar seleção nacional da Lituânia e irá participar no festival europeu com Discoteque, depois de, no ano passado, terem visto a sua participação impedida devido à pandemia de covid-19.