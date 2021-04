À porta do estúdio da SIC em Carnaxide juntam-se rostos conhecidos no final da manhã de trabalho. Estão em gravações da série Patrões Fora, mas nas conversas cá fora entra também a nova missão de alguns deles e uma mobilização que querem que se estenda, colega a colega, a toda classe e ao público.

José Raposo preside há pouco mais de um mês – com Paulo Dias, Luís Aleluia, Sofia Grillo, Conceição Carvalho, Frederico Corado, Rui Veloso, Luís Alberto, Helena Vieira e Natália Luiza – à nova direção da Apoiarte, a IPSS responsável pela Casa do Artista, a residência que ganhou forma no final dos anos 90 pelas mãos de Raul Solnado, Pedro Solnado, Armando Cortez, Manuela Maria, Carmen Dolores e Octávio Clérigo.

Sonharam construir em Portugal um refúgio para os artistas mais velhos, lembrados e esquecidos, de todas as artes, e desde então passaram pela instituição centenas de atores, cantores, bailarinos, técnicos, etc. O início do ano foi duro, com um surto de covid-19 que vitimou 11 residentes, entres eles a co-fundadora Carmen Dolores, aos 96 anos.

A normalidade começa a refazer-se mas os planos da nova direção, que começou a mobilizar-se antes do vírus entrar porta adentro, vão mais longe. Querem que a Casa do Artista seja mais do que um lar: um polo de dinamização cultural e lugar de encontro entre gerações de artistas e preservação de memórias e garantir a sustentabilidade financeira do projeto.

Está há um mês nesta nova missão à frente da Casa do Artista. O que o levou a aceitar o desafio?

Exatamente esse espírito de missão, que foi o que quem esteve nas direções anteriores desde 1999 também teve. A ideia surgiu numa conversa com a Natália Luiza quando estávamos a fazer o Chicago no Teatro da Trindade no ano passado. A certa altura houve um jantar com um grupo de amigos, naquela altura em que ainda se podia, e estávamos a falar sobre a Casa do Artista, como podíamos ajudar, o que podiam fazer os atores da nossa geração... Nisto soubemos que as eleições iam ser dali a um mês (18 de janeiro) e começámos a falar com mais pessoas, a definir um grupo e depois perguntaram-me se podia ir para presidente. Eu disse de maneira nenhuma!

Já tinha sido presidente de alguma coisa?

Não, nada. Tivemos uma vez uma associação com o Raul Solnado que eram os Amigos do Parque Mayer mas os políticos começaram logo a empoderar-se daquilo e saímos. Na Casa do Artista depois acabámos por saber que a direção queria sair e acabámos mesmo por avançar. Insistiram comigo e ainda bem, fiquei presidente.

Já estava ligado à Casa do Artista?

Emocionalmente, só. Como muitos colegas, participei em pequenas coisas para apoiar quando necessário, mas houve muita gente que fez muito mais ao longo dos anos. Desde logo aquele grupo inicial. Raul Solnado, o Armando Cortez, Manuela Maria, a Carmen Dolores.

Levaram 15 anos até inaugurar a Casa do Artista em 1999 e o Teatro Armando Cortez.

Sim, ao início foi uma luta hercúlea. As políticas desde país nunca foram muito viradas para a cultura.

Para a cultura e para os velhos.

Sim, são duas vertentes da nossa sociedade para as quais os políticos portugueses nunca foram muito vocacionados.

A direção toma posse depois do surto de covid-19 no início do ano. A atriz Manuela Maria pediu para deixar a direção. Que casa encontraram e como se enfrenta uma situação que acaba por ter maior exposição mediática?

Faço questão de prestar a minha homenagem à Manuela Maria. É o símbolo vivo do que foi a luta pela existência deste projeto e percorreu todas as direções. Já tem uma idade mais avançada mas é a luta de uma vida e acho que toda a classe deve estar-lhe grata pelo que conseguiram, bem como aos restantes fundadores. A anterior direção foi extraordinária. Quando aparece o surto, e com o impacto que tem, claro que isso é a notícia mais visível, mas é preciso dizer que aguentaram todo o ano passado sem ter nenhum caso de covid-19 e só ao fim de um ano é que acabou por acontecer. Foi muito duro para todos.

Conseguiram perceber como?

Foi alguém de fora que entrou infetado, um funcionário. Penso que foi alguém sem saber, as tais pessoas assintomáticas, pegou a alguém e a partir daí espalhou-se. Nós entrámos como direção quando já está tudo debelado e houve um trabalho enorme da anterior da direção, das equipas de médicos, enfermeiros, da junta de freguesia de Carnide que foi espetacular. Agora já têm todos as duas doses da vacina tomada, tanto residentes como auxiliares. Há um sentimento natural de luto mas numa instituição como esta as pessoas têm todas uma idade avançada: a morte vai acontecer, não é só durante um surto. O lema da Casa do Artista, que está logo à entrada e foi desenhado pelo Armando Cortez, é “aqui não é permitido envelhecer.” Acho que dá logo um sentido em relação à morte que não é o comum: o que queremos fazer ali é viver, dar uma qualidade de vida por inteiro a quem deu a sua vida aos outros. É o que faz o artista.

Que planos têm?

Ainda estamos a tirar o pulso à casa, a fazer o levantamento das necessidades. Mas no fundo o que queremos é tentar fazer ao longo destes quatro anos é, por um lado, melhorar as condições de vida dos residentes e por outro pôr as várias valências que existem na Casa do Artista ao serviço da cultura, seja o Teatro, a galeria de arte, a academia que tem várias salas de aulas, a biblioteca. Todas estas valências podem ser ativadas e dinamizadas para que se crie ali um polo cultural que abranja os residentes mas que traga pessoas de fora.

Sentir-se envelhecer é mais difícil para um artista?

Um artista só deixa de ser artista quando desaparece fisicamente. Acho que o que é mais difícil é sentir que se deixa de contar e gostava muito que os artistas residentes e que muitas vezes não são convidados para nada, que é outro mal de Portugal – e esse não é um problema dos políticos mas das produtoras, dos teatros – passassem a ser chamados mais vezes, a poder participar. Infelizmente a maioria a partir de certa idade deixa de ter convites.

A partir de que idade?

A partir dos 60, 70. Obviamente que há exceções, mas muitos começam ainda mais cedo ainda a deixar de ser chamados e vão ficando com menores condições de subsistência.

As mulheres mais cedo?

Sim, um pouco mais cedo. E isto podemos pensar que é uma coisa que se passa em todo o lado, mas passa-se só em Portugal, pelo menos quando nos comparamos com a Europa. Somos um país de um continente supostamente avançado em termos de civilização mas a realidade é que noutros países as pessoas percebem a vantagem de ter alguém mais velho, alguém com mais experiência e com sabedoria. São pessoas que devem poder continuar no ativo, para ensinar os outros. Aprendi muito com os mais velhos. Claro que também se aprende com os mais novos, trazem as coisas de agora, mas há uma sabedoria inerente ao ser humano que chega com a idade. E por isso é daquelas coisas que não compreendo.

Na televisão, nas novelas por exemplo, como é que esse preconceito se manifesta?

Há muito poucas pessoas mais velhas nos elencos e são um leque muito restrito de atores.

Os mais consagrados.

Sim. E depois acontecem coisas que não fazem sentido. Dou-lhe um exemplo: convidaram-me há dois anos para fazer de avô de uma atriz dez anos mais nova do que eu. Disse-lhes que nem pensar e que podia dar uma lista de dez atores com mais de 70 anos que podiam fazer de avô daquela pessoa.

Porque é que não chamam um homem mais velho? É por pensar que as pessoas já não têm o mesmo desempenho, não aguentam gravações da manhã à noite?

Talvez exista essa ideia de rentabilidade, mas não faltam atores. E cada caso é um caso. Há atores com muito mais idade que fixam muito melhor os textos do que eu. A Manuela Maria é um bom exemplo, ou veja-se o Ruy de Carvalho, que está a trabalhar, a fazer a Ratoeira! com a Yellow Star Company no Teatro Armando Cortez.

Com 94 anos.

É um ator de nível mundial. Ou a Eunice Muñoz, que estreou agora uma peça com a neta e é uma atriz genial em qualquer sítio do mundo.

São as exceções.

Sim e não têm de ser. Se virmos uma novela espanhola ou uma novela brasileira, uma grande percentagem dos atores nos elencos são atores mais velhos, pessoas pelas quais o público tem um carinho especial. Portanto não compreendo esta gente que hoje em dia manda nas estações de televisão, porque as estações é que decidem. E não é só a televisão, é o teatro, as dobragens. Na Casa do Artista há alguns residentes que estão perfeitamente válidos para trabalhar.

E vão carregando essa mágoa?

Claro que sim. E por isso uma das coisas que gostava mesmo era de pô-los a trabalhar, os que querem claro e podem. Não sou diretor de televisão nem de grupos de teatro, mas no que esta direção puder intervir, eles hão de fazer coisas. Claro que há profissões diferentes em que a idade pesa mais. Um bailarino terá mais limitações, mas pode coreografar, pode dar aulas, pode partilhar a sua experiência com os mais novos.

Quando tomaram posse a sua mulher, a Sara, disse num programa de televisão que não podia haver alguém que se quisesse bater mais pelos “atores esquecidos”. De onde veio essa sensibilidade?

Não sei, é da minha formação. Acho que as pessoas não ficam menos válidas por serem mais velhas e que podem ter uma vida digna até ao fim. A minha mãe por exemplo tem 85 anos e vive sozinha por opção em Pontével. Enquanto ela estiver sã, física e mentalmente, acho muitíssimo bem que tenha a sua independência. Vou visitá-la, como vai o meu irmão e o resto da família, mas ela faz questão de estar na sua casinha, de fazer a sua vida normal, de ir ao café, estar com as vizinhas e acho que podemos incentivar isso.

É uma profissão mais gregária, em que se começa “verde” com mais velhos à volta. Isso também o moldou?

Sim. Costumo dizer que o meu conservatório foram os encenadores, atores e realizadores mais velhos que me ensinaram. Tive a sorte de ir para vários registos e conhecer muitas pessoas diferentes no teatro, que continuo a achar que é onde se aprende, nas tábuas. Não quer dizer que não haja pessoas que pelo seu talento natural possam ser boas sem passar pelo teatro, mas mesmo assim acho que todas deviam passar. Dá-nos uma relação direta com o público que não temos em mais nenhum registo.

Começou com Francisco Nicholson e com o António Feio.

Sim, no Teatro Ádóque em 1981. Tive a sorte de ter logo uns primeiros professores incríveis, o António Feio, o Francisco Nicholson, o António Montês, a Cremilda Gil. Lá está, às vezes há nomes de que não se fala tanto e que foram muito importantes. A Cremilda Gil que na altura tinha 50 e tal anos, no fundo como eu tenho agora...

Quando se tem 18 anos parece muito. Já se sente um ator velho?

Não sinto nada, mas ser velho corresponde a ter mais experiência de vida, sim.

E hoje o que diz aos mais novos?

Acho que para ser ator é preciso ter talento. Trabalhar claro, muito, mas saber se é o se quer e depois ter talento.

Ainda há uns tempos a neta da Eunice Muñoz, Lídia Muñoz, dizia que hoje na hora de seleção pesam os seguidores e os likes nas redes sociais...Isso acontece, mas sem talento não acredito que se vá longe. As pessoas acabam por ser naturalmente filtradas. É como diziam os mais velhos: o mar normalmente traz para terra o que não interessa. É preciso trabalhar mas é preciso talento. Sem talento pode trabalhar-se muito que não se chega lá.

Como disse há bocado, não fez o Conservatório. Há esse preconceito na classe?

Sim, há. Não sou nada contra o Conservatório, desde que a pessoa possa, a formação só faz bem. O meu filho mais velho, o Miguel, fez o conservatório. O mais novo, o Ricardo, fez o Chapitô. Eu e a mãe (Maria João Abreu) fomos os primeiros a incentivá-los. Mas a primeira coisa que lhes dissemos quando manifestaram o desejo de serem artistas foi ver se era mesmo o que queriam e se tinham jeito, o que não significa que tenha de ser aquele jeito que toda a gente sabe. O Ricardo era todo teatreiro e manifestou cedo essa vontade. Agora o mais velho nunca manifestou. O Miguel chegou ao 12º ano e um dia disse: “vou fazer provas ao Conservatório”. E nós: “Vais onde?”. Não fazíamos ideia. Fez um teste à nossa frente que nos deixou a chorar dez minutos.

Era mais fácil começar nos anos 80 ou a sua mãe teve aquela reação do “onde é que te vais meter”...

A minha mãe ainda hoje diz: “Ah ele podia estar na Caixa Geral de Depósitos...”

Queria que fosse bancário?

Queria, já teria uma vida mais estável, uma boa reforma.

Dá para imaginar então os pais de quem não chega a ser conhecido.

Não sei se era mais fácil na altura, agora o que havia era menos competição, havia menos gente. Hoje saem aos magotes das escolas e a concorrência é muito forte. Não há novelas, não há teatros que alberguem tanta gente. Na minha altura não havia tanta concorrência.

Lembra-se de quando sentiu o apelo do palco?

Foi na escola. Nasci em Angola, vim para cá com 12 anos para fazer o 6º ano. Andei na Escola D. Luísa de Gusmão. Era tímido mas depois quando tocava a imitações de políticos, de figuras conhecidas, tinha esse jeito.

Usava esse jeito para se enturmar?

É um bocado o que acontece com muitos artistas. É muito normal ouvir que eram tímidos. No palco ou no plateau extravasa-se isso. Uma pessoa despe-se dos seus medos, dos seus fantasmas, é um sítio onde se esquece dos outros e se entra uma dimensão diferente. É o maravilhoso de estar em palco, esse processo. E às vezes quando me abordam na rua naquele registo “conte lá uma anedota” não capta esse processo. Eu apesar de ser tímido depois até sou daqueles que em palco não tenho nervos.

Nem superstições?

Nada.

Nem aquele frio na barriga?

No início sim, claro. Mas para essas recordações sou péssimo, não consigo lembrar-me ao detalhe de como foi o primeiro dia. Sei que era uma coisa que eu queria muito.

Era uma comédia?

Comecei numa peça infantil chamada O Teatrinho, no Teatro Ádóque, escrita pela Ermelinda Duarte, uma das professoras desse meu conservatório. E era encenada pelo António Feio. As primeiras encenações dele foram no Ádóque, nas peças infantis, foi o Francisco Nicholson que lhe deixou esse legado. O António era ator mas já tinha essa veia para dirigir. Eu tinha 18 anos, ele teria 20 e tal, 30 no máximo.

