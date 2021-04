O treinador do F.C Porto, Sérgio Conceição, foi suspenso dos relvados por 21 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa do Futebol.

Assim, o técnico vai falhar quatro jogos, incluindo o clássico contra o Sport Lisboa e Benfica, e voltará apenas na última jornada, na partida com o Belenenses SAD, no Estádio do Dragão.

Em causa está o comportamento e a sua expulsão no final da partida contra o Moreirense, a contar para 29.º jornada da Liga I, esta segunda-feira à noite. De acordo com o jornal Record, o relatório do árbito da partida Hugo Miguel refere que Sérgio Conceição terá dito frases como "são dois penáltis", "já me roubaste um campeonato" e "és um ladrão".

Para além do jogo contra o Benfica, marcado para 6 de maio, Sérgio Conceição também vai falhar a receção ao Famalicão, já esta sexta-feira, a partida no Dragão contra o Farense, a 10 de maio, e contra o Rio Ave, a 15 de maio.

Esta é a quarta vez apenas nesta temporada que o treinador dos dragões é expulso. A primeira foi na derrota com o Paços de Ferreira (3-2), na sexta jornada; na Pedreira, quando o F.C Porto empatou (2-2) a contar para a 18.º ronda e em Portimão, na 24.º jornada, na qual os dragões saíram vitoriosos por 2-0.