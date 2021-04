Dois polícias da Polícia Metropolitana de Londres irão ser presentes a tribunal por suspeitas de má conduta no desempenho de um cargo público. Em causa estão fotografias tiradas e divulgadas sobre dois homicídios num parque de Wembley, em junho de 2020.

Deniz Jaffer, de 47 anos, e Jamie Lewis, de 32, irão comparecer ao Tribunal de Magistrados de Westminster no próximo dia 27 de maio para a sua primeira audição.

O caso está relacionado com a morte das irmãs Bibaa Henry, de 46 anos, e Nicole Smallman, de 27, cujo corpo foi encontrado no parque Fryent Country Park em junho de 2020.

“Os nossos pensamentos estão com as famílias de Bibaa e Nicole, ao reconhecermos a dor que este julgamento trará. Sabemos que as pessoas partilham da nossa indignação, mas peço que agora seja dado espaço para permitir que o processo legal siga o seu curso adequado. Não é apropriado iniciarmos investigações internas contra os polícias nesta fase, porque tal traria impactos para este processo”, lê-se num comunicado divulgado pela Polícia.

Segundo as autoridades, as irmãs estavam com amigos a celebrar o aniversário de Bibaa, mas terão ficado sozinhas pelas 00h30 do dia 6 de junho. Estiveram “animadas” e a “tirar selfies, a ouvir música e a dançar”, pelo menos, até às 1h13 e pelas 2h30 deixaram de atender as chamadas de familiares.

O resultado da autópsia revelou que as mulheres morreram devido a múltiplos esfaqueamentos. Um jovem, de 18 anos, já foi acusado do crime e irá a julgamento em junho.