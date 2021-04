O Lloyds Banking Group informou esta quarta-feira que obteve um lucro líquido de 1397 milhões de libras (1606 milhões de euros) no primeiro trimestre do ano, mais 191% do que no mesmo período do ano passado.

Num comunicado enviado à Bolsa de Londres, o banco sublinhou que o lucro antes de impostos entre janeiro e março de 2021 atingiu os 1898 milhões de libras (2182 milhões de euros), que compara com os 74 milhões de libras (85 milhões de euros) registados no mesmo trimestre do ano passado. As receitas totais neste trimestre atingiram 3664 milhões de libras (4.213 milhões de euros), mais 7,2% do que no período homólogo.

O CEO do Lloyds, o português António Horta-Osório – que está de despedida da instituição (vai assumir a presidência do Credit Suissse a partir de 1 de maio) – destacou que a pandemia ainda tem um “impacto significativo nas pessoas, empresas e comunidades no Reino Unido e em todo o mundo”. “Embora vejamos sinais positivos, pelo notável progresso do plano de vacinação as perspetivas são ainda incertas”, afirmou.