“Vivemos um dia de cada vez. O desconfinamento é uma luz ao fundo do túnel mas o que está para trás não pode ser apagado”. A garantia é dada por Rui [nome fictício] que trabalha no setor dos eventos. Ao i, garante que “a pandemia trouxe consigo um impacto muito negativo” uma vez que foram cancelados ou adiados milhares de espetáculos.

A comprovar este desespero está o mais recente estudo da Fixando que a atualidade e o futuro do setor terciário no âmbito da pandemia, o primeiro lugar é ocupado pelo setor dos eventos com “quebras drásticas” na ordem dos 765 milhões de euros, bem como um decréscimo superior a 85% nas transações.

Estes números são a “consequência das restrições rigorosas que nunca foram levantadas” em relação a este setor e que, em alguns casos, resultaram “na falência e encerramento de vários negócios”, diz Rui que, confrontado com estes dados, não se mostra surpreendido. “Foram cancelados ou adiados tantos eventos a nível nacional que não lhes sei fazer a conta”, diz. “E mesmo com as restrições mais rígidas a serem levantadas, a verdade é que muitos eventos, por precaução dos seus organizadores, já foram adiados para o próximo ano”, acrescenta. Rui lembra que há muitos que ainda vão realizar-se até ao fim do ano, o que é positivo, uma vez que “é já um crescimento face ao ano anterior, mas muito longe de 2019 ou outros anos”.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.