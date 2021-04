Quase mil cancros da mama, do colo do útero e colo-rectal não foram diagnosticados entre março e outubro de 2020, de acordo com a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), que apontou “falhas na operacionalização” dos cuidados de saúde. No entanto, não foi esse o caso de Susana Alfaiate que, aos 47 anos, e em plena pandemia, foi diagnosticada com cancro da mama.

”Nunca desconfiei de nada, nunca tive nenhum sintoma, não senti nenhum alto. Fazia mamografias anuais desde os 40 anos e, como estávamos em pandemia, fui adiando a do ano passado”, explica. Em maio, decidiu não perder mais tempo. “A ginecologista mandou-me a um radiologista da confiança dela e, assim que viu o resultado do exame, disse: ‘Está aqui uma coisa, talvez não seja nada, mas é melhor fazermos a ressonância magnética’”, recorda a mãe de dois adolescentes, de 13 e 15 anos, que reside no Estoril.

Apesar dos atrasos devidos à pandemia e a problemas administrativos, o rastreio do cancro da mama está atualmente com uma adesão de 70%, segundo dados da LPCC divulgados a 1 de abril. Foi a deteção precoce do cancro que permitiu a Susana fazer uma biópsia e saber que tinha um tumor maligno ductal invasivo “e outro que não valia a pena investigar mais”.

“Antes de ir levantar o exame, fiz um teste de gravidez, deu positivo, pensei que ia perder um filho, mas não estava grávida, isto acontece quando se tem cancro”, revela a operadora turística, que é uma das aproximadamente 6000 mulheres às quais, todos os anos, em território nacional, é detetada esta patologia.

