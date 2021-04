Sócrates na linha da frente do combate à corrupção

Enquanto o PSD faz às vezes lembrar um saco de gatos onde ninguém se entende (ultimamente menos, reconheça-se), o PS costuma ser um partido a uma só voz, disciplinado, e um pouco monocórdico, até. Por isso mesmo é estimulante quando aqui e ali aparecem umas opiniões discordantes de pessoas corajosas e livres que não se limitam a papaguear a cartilha socialista, como Francisco Assis ou Sérgio Sousa Pinto. Claro que manter a liberdade de pensar pela sua cabeça, num partido como o PS, tem um preço. Assis, por exemplo, é frequentemente considerado desleal, ou mesmo suspeito de conluio com o inimigo, por não subscrever tudo o que a liderança do PS defende. Sousa Pinto foi há poucos dias acusado por Paulo Pedroso de “legitimar o branqueamento” do Chega por participar numa conferência em que também vai falar André Ventura. E ontem o histórico João Cravinho foi alvo de um ataque profundamente deselegante por parte de Constança Urbano de Sousa, vice-presidente do grupo parlamentar do PS, por ter dito uma evidência: que “a visão política de José Sócrates não era de combate à corrupção”.

