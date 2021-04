Uma mulher, de 40 anos, foi acusada pelo Ministério Público da prática de um crime de violência doméstica agravada, cometido contra o seu filho de oito anos, anunciou esta terça-feira a Procuradoria da República da Comarca de Leiria.

"A arguida está acusada de, entre julho e setembro de 2019, ter praticado atos lesivos da integridade física e psíquica do seu filho de oito anos, com quem coabitava, como ameaçar que lhe cortava os pulsos e os dedos, que o matava e de lhe ter provocado um corte em um dos pulsos", lê-se na nota publicada no site da Procuradoria.

Na sequência das acusações, em novembro de 2019 foi instaurado um processo de promoção e proteção a favor do menor", tendo sido "aplicada a medida, cautelar e provisória, de apoio junto dos progenitores, concretizada na pessoa do seu pai, ao cuidado de quem o menor ficou entregue, sendo que os contactos da progenitora com o seu filho apenas poderiam ocorrer na presença de terceira pessoa da confiança da criança".