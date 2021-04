O Governo do Burkina Faso atribuiu hoje a "terroristas" o ataque de segunda-feira, no leste do país, a uma patrulha de vigia da caça ilegal, na sequência do qual foram mortos dois jornalistas espanhóis e um outro irlandês foi raptado.

"Por enquanto, a identidade dos raptores não foi claramente estabelecida", disse Ousséni Tamboura, o ministro das Comunicações e porta-voz do executivo, salientando que "o balanço humano do incidente é de três feridos e quatro desaparecidos, incluindo os três expatriados" e um cidadão do Burkina Faso.

"No entanto, as imagens dos corpos sem vida de três expatriados, ainda não formalmente identificados, estão a circular nas redes sociais", referiu o ministro em comunicado.

A ministra dos Negócios Estrangeiros espanhola anunciou hoje que os dois jornalistas espanhóis que eram dados como desaparecidos após o ataque na segunda-feira foram assassinados.