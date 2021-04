A Turquia vacinou já com as duas doses da vacina contra a covid-19 cerca de 10% da população, anunciou hoje o Ministério da Saúde turco, dois dias antes do início de um confinamento.

A percentagem de vacinação com as duas doses na Turquia é superior à média registada na União Europeia (UE), tendo administrado o medicamento a 8,44 milhões dos cerca de 83,6 milhões de turcos com as duas doses da vacina chinesa Sinovac, com a campanha iniciada em janeiro, e da Pfizer/BioNTech, que começou a ser inoculada no início deste mês.

A estes números somam-se outros cinco milhões de turcos que receberam a primeira dose e que aguardam pela segunda, que é administrada um mês depois.

Na UE, a média de população vacinada com as duas doses é de cerca de 8% e apenas Malta, Hungria e Dinamarca estão à frente da Turquia, segundo os dados do portal Our World in Data.

Apesar da rápida campanha de vacinação na Turquia, o relaxamento das medidas de precaução durante março foi seguido por um terceiro pico da pandemia em meados deste mês, com mais de 350 mortes por dia, os maiores números desde o início da pandemia e que permaneceram estáveis durante a última semana.

A indicação avançada hoje pelo Ministério da Saúde turco surge 24 horas depois de o Presidente da Turquia, Recep Erdogan, ter anunciado que o país vai entrar num confinamento de 17 dias a partir da próxima quinta-feira, em mais uma tentativa para travar a propagação do novo coronavírus.

Erdogan especificou que haverá um recolher obrigatório contínuo e que todos os locais de trabalho serão encerrados, embora com algumas exceções, como estabelecimentos de comércio essenciais e os serviços de limpeza, entre outros.

"As viagens entre as cidades só podem ser feitas com autorização e os autocarros vão operar com 50% de sua capacidade. Todas as aulas presenciais serão interrompidas e os exames adiados", explicou Erdogan.