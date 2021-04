Rui Pinto recorreu às redes sociais para comentar a agressão de um repórter de imagem da TVI, após o jogo entre o Moreirense e o FC Porto, esta segunda-feira à noite.

Rui Pinto pede uma "punição exemplar" ao empresário Pedro Pinho, autor da agressão ao repórter Francisco Ferreira.

“Face a este episódio lamentável, espero que o agente Pedro Pinho tenha uma punição exemplar, e que ele e a sua empresa nunca mais participem direta ou indiretamente numa intermediação envolvendo jogadores do FC Porto”, defendeu o fundador do Football Leaks.

Recorde-se que a agressão ocorreu já no exterior do Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, depois de o jogo terminar sob forte contestação dos 'azuis e brancos' ao árbitro Hugo Miguel, que anulou o golo que daria vitória ao FC Porto já no período de descontos.

Pinto da Costa abordou os jornalistas e terá sido depois disso que o agente Pedro Pinho, que não pertence à estrutura do FC Porto mas tem várias ligações ao clube, agrediu o repórter.

A Procuradoria-Geral da República já abriu um inquérito ao caso.