O primeiro-ministro, António Costa, disse, esta terça-feira, que o combate à pandemia de covid-19 está a evoluir “positivamente” e que as conclusões dos especialistas, transmitidas na reunião no Infarmed, habilitam o Governo a tomar decisões sobre o plano de desconfinamento.

“O combate à pandemia está a evoluir positivamente, mas temos de manter todas as cautelas e cuidados: continuar a usar da máscara, manter o distanciamento físico e a higiene das mãos e evitar contactos desnecessários”, começou por escrever Costa no Twitter.

“As intervenções dos especialistas, na reunião de hoje no Infarmed, sobre a situação epidemiológica, foram particularmente claras. Habilitam-nos a tomar as decisões que vamos ter de tomar esta semana”, acrescentou.

Recorde-se que Governo decidirá esta semana se o país pode avançar para a quarta e última fase do plano de desconfinamento, prevista para o dia 3 de maio.

